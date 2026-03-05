Bedelli Askerlikte Ücret Artışı Yolda

bedelli-askerlikte-ucret-artisi-yolda

Bedelli askerlikte önemli bir değişiklik yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir yasa tasarısında, bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 artırılması planlanıyor. Bu teklife göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireylerin, 300.000 gösterge rakamı esas alınarak belirlenen ücreti peşin ödemeleri gerekecek. Bir ay süreyle temel askerlik eğitimini tamamlayanlar, askerlik görevini yerine getirmiş kabul edilecek. Tahsil edilen bedelin bir kısmı merkezi bütçeye aktarılacakken, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda kullanılacak. Yüzde 25’lik artışın yürürlüğe girmesi durumunda zamlı bedelin ne olacağı ve bu yeni rakamın hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ise merak konusu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ YENİ RAKAMI

Konuya ilişkin bilgi veren Abdullah Güler, yeni ücreti kamuoyuyla paylaştı. Güler, “Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak” dedi. Düzenlemenin yasalaşması durumunda yeni ücret, başvuru yapacak yükümlüler için geçerli olacak.

