Bedelli Askerlikte Yüzde 25 Zam Bekleniyor

bedelli-askerlikte-yuzde-25-zam-bekleniyor

AK PARTİ’DEN YENİ KANUN TEKLİFİ

AK Parti, mali düzenlemeleri kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na iletti. Daha önce Meclis’e sunulan bu teklifin, bugün görüşülmesi planlanıyor. Gün içerisinde ele alınması beklenen kanun teklifinin etki analizi de tamamlandı.

EKONOMİYE YENİ KAYNAK

Gerçekleştirilecek düzenlemelerle, kamu kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda doğrudan faaliyetleri ile ilgili olmayan atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu süreçle birlikte, 35-45 milyar TL seviyelerinde bir kaynak oluşması amaçlanıyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE ARTIŞ

Bedelli askerlik bedeli 333 bin 89 TL’den yüzde 25,2’lik bir artışla 417 bin TL’ye yükselecek. Bu artışın elde edilen farkı, doğrudan savunma sanayi projelerine yönlendirilecek. Bedelli askerlik uygulamasıyla, 2025 yılında genel bütçeye yaklaşık 60 milyar TL gelir sağlanacağı öngörülüyor.

SAVUNMA SANAYİNE YENİ KAYNAKLAR

Yüzde 25’lik artış ile 2026’da elde edilmesi beklenen yaklaşık 19.2 milyar TL tutarındaki ilave gelir, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEME DETAYLARI

Bedelli askerlik başvuru şartlarını karşılayan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak çeşitli bankalardan veya ilgili kamu kurumlarından T.C. kimlik numarası ile yapabilecektir. Ayrıca, Askeralma Kanunu’nun 61’inci maddesi gereği, bedelli askerlik ücreti için taksit imkanı bulunmamaktadır. Yoklama kaçağı ya da bakaya durumunda olan yükümlülerin ise ek bedeli, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yatırmaları gerekmektedir. Başvurularını tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

