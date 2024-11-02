Beklenen Bebek Fotoğrafları Paylaşıldı

ÜNLÜ OYUNCUDAN ROMA PAYLAŞIMI

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile eylül ayında Roma’da evlenen ünlü oyuncu, bir eski ayna selfie’si ile göbeğini gösterdiği yeni fotoğrafını Instagram’da “Nereden nereye” notuyla paylaştı. Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz’in bu fotoğrafı sosyal medya üzerinde yoğun ilgi gördü.

HAMİLE FOTOĞRAFLARINA BÜYÜK İLGİ

Magazin dünyasında şu dönemde bebek heyecanı yaşayan tek isim Pınar Deniz değil. Ekranın popüler isimleri, art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyor. İşte bu ünlü isimlerden bazılarının fotoğrafları da sosyal medyada büyük beğeni topluyor.