Belçika Başbakanı De Wever: Onurumuz Satılık Değil

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Dünya Ekonomik Forumu etkinlikleri için bulunduğu İsviçre’nin Davos kasabasından döndükten sonra Belçika Parlamentosu’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD GÜÇLÜ OLABİLİR AMA ONURUMUZ SATILIK DEĞİL

De Wever, ABD’nin Grönland ile olan ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, bir felaketin eşiğinden dönülmekte olduğunu vurguladı. “ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz.” ifadesini kullanan De Wever, Avrupa’nın bu durumlardan gerekli dersleri çıkarması gerektiğini belirtti. Ayrıca, şuan için askeri ve ticari kısıtlamalara yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini dile getirerek, “Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz.” açıklamasında bulundu.

AVRUPALILAR OLARAK FIRTINALI ZAMANLARA HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ

De Wever, ideal bir dünyada Avrupa ile ABD arasında güçlü bağların devam edeceği ancak mevcut durumun böyle olmadığını vurgulayarak, “Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” şeklinde konuştu. Avrupa’nın askeri alanda kendi bağımsızlığını yeniden kazanması gerektiğine dikkat çeken De Wever, Avrupa’nın kararlı ve iradeli bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.