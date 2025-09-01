Belçika’da Huzurevi Salgını: 8 Kişi Öldü

BELÇİKA’DA SALGININ BAŞLANGICI

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte’nin yaptığı açıklamaya göre, E. coli bakterisi kaynaklı salgın ilk kez 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde tespit ediliyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Flaman bölgesinde bulunan 8 huzurevinde 48 vaka, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde ise 14 vaka kaydedildi. Başkent Brüksel’de ise 1 huzurevinde 1 kişi enfekte oldu. Böylece toplamda 63 kişi salgına yakalanmış oldu.

HASTALIK ZİHNİ YORUYOR

Salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Vakalarda, şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlar gözlemleniyor. Ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar kaydediliyor. Salgının, ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

YENİ ENFEKSİYON BELİRTİLERİ YOK, TEHLİKE SÜREKLİ

Yeni gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisi olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Bu durum, halk sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.