Belçika’da IPTV Operasyonu Gerçekleşti

BELÇİKA’DA TARİHİ KORSAN IPTV OPERASYONU

Belçika mahkemelerinin aldığı ve Cumartesi günü uygulanan bir kararla, korsan IPTV üzerinden maç izleyen kullanıcıların yüzde 50’sinin yayını karardı. Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve BeinSports’un hedefi, benzer bir ‘dinamik engellemeyi’ Süper Lig maçları için hayata geçirmek. Bu dönemde, Süper Lig kulüpleri, TFF ve BeinSports yöneticileri IPTV korsanlığıyla mücadelede aktif rol alıyor.

CUMARTESİ GECESİ YAPILAN OPERASYON

Cumartesi akşamı maçların oynandığı esnada internet servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen operasyon, yüzlerce yasadışı web sitesinin kapatılmasına ve muhtemelen uzun bir süre boyunca beş IPTV platformunun devre dışı kalmasına neden oldu. DAZN, bu operasyona ilişkin “Belçika’da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer” ifadesini kullandı. Yapılan uygulamada, Belçika futbol ligi maçlarını yasadışı şekilde izleyen kullanıcıların yüzde 50’sinin yayını durduruldu.

MAHKEME KARARI VE ENGELLEME ÖNLEMLERİ

Opersyon, L’Echo gazetesinin ortaya koyduğu mahkeme kararıyla gündeme geldi. İptal edilen web sitelerinin “yapısal olarak ihlal edici olduğu ve herhangi bir yasal içerik barındırmadığını” kanıtladı. Belçika’da “dinamik engelleme” olarak adlandırılan bu yeni uygulama, IPTV üzerinden maç izlenmesine olanak tanıyan “ayna” veya “taklit” siteleri de etkisiz hale getiriyor.