Belçika’da İşsizlik Maaşı Kısıtlanacak

BELÇİKA’DA İŞSİZLİK MAAŞLARINDA SINIRLAMA

Belçika’da federal hükümetin işsizlik ödeneklerine yönelik yapacağı sınırlama sonucu, 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybedeceği bildiriliyor. De Morgen gazetesinde yayınlanan habere göre, federal hükümet, işsizlik yardımlarını en fazla iki yıllık bir süreyle sınırlama kararı aldı.

113 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Yeni düzenlemenin 2026’nın başında yürürlüğe girmesi planlanıyor ve bu kapsamda 113 bin kişi, halihazırda faydalandığı işsizlik maaşı hakkını yitirecek. Ayrıca, uzun süreli tıbbi sorunları olan ama çalışmaya tamamen uygun olmadığı yönünde raporu bulunmayan kişiler için sağlanan koruma ödeneği de kaldırılacak. 30 yıldan fazla çalışan ve 55 yaş üstü olan bireyler için ise istisna uygulanacak ve bu kişilerin işsizlik yardımı almaya devam etmesi sağlanacak.

ÖNCEKİ UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Daha önce, Belçika’da işsizlik yardımlarının süresinde bir sınırlama yoktu. İşsiz kalan birey, son maaşının yüzde 65’i kadar ücret almaya başlıyor ve belirli bir üst sınır dahilinde olan işsizlik ödeneği zamanla azalsa da tamamen kesilmiyordu. Ancak bu değişiklikle birlikte, işsizlik ödeneği süresinin sona ermesi söz konusu olacak. Ülkede yüksek kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi sosyal desteklerin azaltılmasını planlıyor. Bu ve benzeri kemer sıkma politikaları, son dönemlerde yoğun bir şekilde protesto ediliyor.