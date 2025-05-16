Belçika’da İşsizlik Maaşı Sınırlandırılıyor

İŞSİZLİK MAAŞINDA SINIRLAMA

Belçika’da federal hükümetin işsizlik ödeneklerinde yapacağı kısıtlamaların ardından 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybetmesi bekleniyor. De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Belçika hükümeti, işsizlik yardımlarını en fazla iki yıl ile sınırlama kararı aldı.

113 BİN KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENECEK

2026 yılının başında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenleme çerçevesinde, 113 bin kişi mevcut işsizlik maaşı hakkını kaybedecek. Uzun süreli tıbbi sorunları bulunan ancak çalışmaya tamamen uygun olmadıklarını belgeleyemeyen kişilere yönelik koruma ödeneği de kaldırılacak. Fakat 30 yıl ve daha fazla çalışan 55 yaş üstü bireyler için istisna uygulanacak; bu grup işsizlik yardımlarını almaya devam edecek.

ÖNCEKİ UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Daha önce Belçika’da işsizlik yardımlarının süresi sınırsızdı. İşsiz kalan birey, son maaşının yüzde 65’i kadar bir ödeme alıyordu. İşsizlik ödeneği, zaman içinde azalma gösterse de tamamen kesilmiyordu. Ancak yeni değişikliklerle bu uygulama sona erecek. Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı ile karşı karşıya olan Belçika’daki yeni hükümet, işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı hedefliyor. Ülkede bu tür kemer sıkma politikalarına son dönemde yoğun tepkiler gösteriliyor.