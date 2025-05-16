Belçika’da İşsizlik Maaşı Süre Sınırı

İŞSİZLİK MAAŞLARINDA YENİ DAİR DEĞİŞİKLİKLER

Belçika’da federal hükümetin işsizlik ödeneklerine yönelik alacağı kısıtlamaların ardından 113 bin kişinin işsizlik maaşını kaybetmesi bekleniyor. De Morgen gazetesinin haberine göre, hükümet işsizlik yardımlarını en fazla iki yıl ile sınırlamaya karar verdi.

113 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Yeni uygulama 2026’nın başında yürürlüğe girecek. Bu süreçte 113 bin kişi, zaten almakta oldukları işsizlik maaşı hakkını yitirecek. Ayrıca, uzun süreli tıbbi sorunları bulunan, ancak çalışmaya uygunluk belgesi olmayan bireyler için sağlanan koruma ödeneği de kaldırılacak. 55 yaş üstü ve 30 yıldan fazla çalışan kişiler için istisna yapılacak ve bu grup işsizlik yardımlarını almaya devam edecek.

SÜRE SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Öncelikle Belçika’da işsizlik yardımlarının süresi kısıtlanmadan uygulanıyordu. İşsizlik durumundaki bireyler, son aldıkları maaşlarının yüzde 65’i kadar bir ödeme alıyordu. İşsizlik ödeneği zamanla azalsa da tamamen kesilmesi söz konusu değildi. Ancak gerçekleşecek bu değişiklik ile durum değişiyor. Yüksek kamu borcu ve bütçe açığı yaşayan Belçika, yeni hükümetle birlikte işsizlik ve hastalık yardımları gibi çeşitli sosyal destekleri azaltmayı hedefliyor. Ülkede bu tür kemer sıkma politikaları yoğun bir şekilde protesto ediliyor.