Belçika’da İşsizlik Ödeneği Süresi Kısıtlanıyor

BELÇİKA’DA İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ DEĞİŞİYOR

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı David Clarinval, ülkedeki işsizlik ödeneği sisteminde yapılacak değişiklikleri duyurdu. Federal hükümetin yeni planına göre, 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı alan kişilerin bu haklarını kaybedeceğini bildiren Clarinval, 100 binden fazla bireyin bu durumdan etkileneceğini ve işsizlik ödeneklerinin son bulacağını açıkladı.

55 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER İÇİN ÖZEL DURUM

Clarinval, 2 yıllık süre sınırlamasının, yeterli süre çalışmış 55 yaş ve üstü kişiler için geçerli olmayacağını vurguladı. Son 3 yılda en az bir yıl çalışanların, 1 yıl işsizlik yardımı alma hakkına sahip olacağını belirten Clarinval, ek olarak her 4 ay için bir ay ek süre kazanılacağını ve 2 yılın üst limit olacağını ifade etti.

MEVCUT İŞSİZLİK YARDIMLARI

Belçika’da şu anda işsizlik yardımlarının süresi sınırlı değil. İşsizlik durumuna düşen birey, son maaşının yüzde 65’i oranında bir ödeme almaya başlıyor. Belirli bir üst sınırı olan bu ödenek, zamanla azalmasına rağmen tamamen kesilmiyor. Verilere göre, Belçika’da 55 yaş altı yaklaşık 320 bin işsiz bulunuyor. Bu kişilerin 100 binden fazlası, 2 yıldan uzun süredir işsizlik maaşı almaktadır. Belçika, yüksek kamu borcu ve bütçe açığı nedeniyle yeni hükümet sosyal destekleri, işsizlik ve hastalık yardımları gibi kalemleri azaltmayı planlıyor.