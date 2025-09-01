Belçika’da Salgın: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

SALGININ TESPİTİ

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenlik Ajansı Sözcüsü Helene Bonte, yaptığı açıklamada salgının ilk kez 17 Ağustos’ta Flaman bölgesinde belirlendiğini aktarıyor. 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Flaman bölgesindeki 8 huzurevinde 48 vaka, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki 3 huzurevinde 14 vaka ve başkent Brüksel’deki bir huzurevinde 1 vaka olmak üzere toplam 63 kişide E. coli bakterisi kaynaklı enfeksiyon görüldü.

VAKA SAYILARI VE SONUÇLAR

Salgın sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Vakalarda, şiddetli karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hafif ateş, yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler gözlemleniyor. Ağır vakalarda ise böbrek fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi komplikasyonlar yaşanıyor. Yetkililer, salgının ortak bir gıda ürününden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, yeni bir gıda kaynaklı enfeksiyon belirtisinin olmadığı ancak bulaşma tehlikesinin hala sürdüğü bilgisi veriliyor.