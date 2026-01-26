Belçika’da SNCB Çalışanları 5 Günlük Greve Gitti

belcika-da-sncb-calisanlari-5-gunluk-greve-gitti

Belçika’da ulusal demir yolunu işleten kuruluşun bünyesindeki çalışanlar, hükümetin planlanan yapısal reform ve statü değişikliklerine yanıt olarak beş gün sürecek bir grev başlattı.

GREVİN ETKİSİ HIZLA HİSSEDİLİYOR

Farklı sendikaların öncülüğünde başlatılan bu grev, 30 Ocak’ta yapılacak son tren seferine kadar devam edecek. Haftanın ilk iş gününde grevin etkileri belirgin bir şekilde ortaya çıkarken, ülke genelinde birçok iç ve şehirlerarası tren seferi iptal edildi.

SNCB, YOLCULARI UYARIYOR

SNCB yetkilileri, demir yolunu kullanmayı planlayan yolculara sefer bilgilerini ve alternatif ulaşım seçeneklerini firmanın resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Greve katılım, görev alanlarına göre değişiklik gösterdiğinden dolayı, tren seferlerindeki aksaklıkların her gün farklı seviyelerde yaşanabileceği ifade ediliyor.

ULAŞIM SORUNLARI GÜNDELİK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Belçika’da hem günlük ulaşımda hem uzun mesafeli yolculuklar için önem taşıyan tren seferlerindeki aksaklıklar, ülke genelinde iş hayatını ve günlük yaşamı olumsuz biçimde etkiliyor.

HEDEF TASARRUF VE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Federal hükümetin, SNCB’yi modernize etmeyi ve 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı bildirilmekte. Bu tasarıda, demir yolu çalışanlarının kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadro uygulamasının sona erdirilmesi gibi maddelerin yer alması planlanıyor. Ayrıca, demir yolu şirketinin yönetim yapısında yapılacak değişikliklerle, sendika onayı olmaksızın karar alınabilmesinin önünün açılması hedefleniyor. Bu düzenlemeler, grevin ana sebepleri arasında gösterilmektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suzuki Vitara Fiyatlarıyla SUV Pazarını Sarsıyor

Suzuki, popüler Vitara modelinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu fırsat, kullanıcılar için avantajlar sunuyor.
Gündem

Emekli İkramiyelerinde Büyük Artış Beklentisi Yükseliyor

Emekli maaşları 20 bin TL’ye yükselirken, emekliler yeni bir düzenleme bekliyor. Gazeteci Fatih Atik, 2026’nın ikinci yarısında artış olacağını duyurdu.
Gündem

UCLA Araştırmacıları Yeni Metal İletkenlikte Devrim Yaratıyor

UCLA mühendisleri, bakırdan üç kat daha iyi ısı iletimi kapasitesine sahip yeni bir metalik bileşik olan teta fazlı tantal nitrürü keşfetti. Bu buluş, elektronikte devrim niteliğinde.
Gündem

Galatasaray Ve Fenerbahçe Oulai İçin Yarışta

Galatasaray'ın 40 milyon eurodan az bir teklif yaptığı Oulai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler aldı. İş gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.
Gündem

Beşiktaş Eyüpspor Maçında 2 Puan Kaybetti

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.