Belçika’da SNCB Çalışanları Greve Gitti

Belçika’da ulusal demir yolu işletmesi SNCB bünyesinde görev yapan personel, hükümetin planladığı yapısal ve statü değişikliklerine karşı 5 günlük greve başladı.

GREV HAFTANIN İLK GÜNÜNDE BELİRGİN HALE GELDİ

Farklı sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen grev, 30 Ocak’ta yapılacak son tren seferine kadar devam edecek. Haftanın ilk iş günü itibarıyla grevin etkisi belirgin bir şekilde hissedilirken, ülke genelinde çok sayıda şehir içi ve şehirlerarası tren seferi iptal edildi.

SNCB YETKİLİLERİ YOLCULARI UYARDI

SNCB yetkilileri, demir yolunu kullanmayı planlayan yolculara sefer bilgilerini ve olası alternatif ulaşım seçeneklerini şirketin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Greve katılımın görev alanlarına göre değişiklik göstermesi nedeniyle, tren seferlerindeki aksaklıkların her gün farklı düzeylerde yaşanabileceği belirtildi.

ULAŞIMDAKİ AKSAMALAR ÇALIŞMA HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Belçika’da hem günlük ulaşımda hem de uzun mesafeli yolculuklarda frékansta yaşanan aksaklıklar, ülke genelinde iş hayatını ve günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TASARRUF VE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİLER ARTIYOR

Federal hükümetin, SNCB’yi modernize etmeyi ve 675 milyon avroluk tasarruf sağlamayı hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı ifade edildi. Söz konusu tasarıda, demir yolu çalışanlarının kamu hizmeti statüsünün kaldırılması ve kalıcı kadro uygulamasına son verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, demir yolu şirketinin yönetim yapısında yapılması planlanan değişiklikle, sendika onayı olmaksızın karar alınabilmesine olanak tanınmasının da hedeflendiği bilgisi verildi. Bu düzenlemeler, grevin temel gerekçeleri arasında yer alıyor.