Suzuki Vitara Fiyatlarıyla SUV Pazarını Sarsıyor

Türkiye otomobil pazarında yükselen fiyatlar sebebiyle SUV sahibi olmanın zorlukları artarken, Suzuki’ye ait yeni fiyat düzenlemesi dikkatleri üzerine çekti. Markanın en popüler kompakt SUV’lerinden biri olan Suzuki Vitara, 2026 Ocak ayı itibarıyla belirlenen güncel fiyat listesi ile sektördeki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Giriş seviyesindeki versiyonların birçok B segmenti hatchback model ile neredeyse eşit fiyat seviyelerine gerilemesi, Vitara’yı yeniden cazip bir seçenek hâline getiriyor.

SUV SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Suzuki Vitara, uzun süredir dayanıklı yapısı, güvenilirliği ve verimli motor alternatifleri ile dikkat çekiyor. 2026 Ocak fiyat listesinde yer alan tüm versiyonlar 1.4 litrelik mild hybrid (MHEV) benzinli motordan besleniyor. Bu motor, içten yanmalı ünite ile elektrik destekli sistemi bir araya getirerek daha düşük yakıt tüketimi ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. 6 ileri tam otomatik şanzıman ile donatılan bu yapı, şehir içi sürüşlerde konforu artırırken, uzun yolda da istenen performansı sağlıyor.

