Emekli İkramiyelerinde Büyük Artış Beklentisi Yükseliyor

Emekli maaşının 20 bin TL seviyesine çıkarılmasının ardından, gözler bayram ikramiyelerine odaklandı. “Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 4 bin TL düzeyinde olan emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 5 bin TL acil olması bekleniyor.

EMEKLİLERDEN ZAM TALEPLERİ

Maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu belirten emekliler, maaşlarına ilişkin önemli düzeltmeler ve zam talep ediyor. Emekli maaşlarının artması ve seyyanen zam yapılması bekleniyor. Gazeteci Fatih Atik, bu konuda belirli bir tarih aralığı paylaştı.

