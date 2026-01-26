Beşiktaş Eyüpspor Maçında 2 Puan Kaybetti

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş, 6. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ YİNE SKORU KORUYAMADI

Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada bir penaltı atışıyla Emre Akbaba’nın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Ancak Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder’in kaydettiği gol ile karşılaşmada dengeyi sağladı ve mücadele 2-2’lik skorla sona erdi.

CENGİZ’İN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 33’e, Eyüpspor ise 15’e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u konuk edecekken, Eyüpspor ise Alanyaspor’un deplasmanına çıkacak.