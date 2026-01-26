Galatasaray Ve Fenerbahçe Oulai İçin Yarışta

galatasaray-ve-fenerbahce-oulai-icin-yarista

İki Süper Lig devi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin hedefindeki Christ Inao Oulai için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Christ Inao Oulai için dikkat çeken bir teklif gündeme geldi.

CHELSEA’NIN İSRARI DEVAM EDİYOR

Haberin detaylarında belirtildiği üzere, İngiltere ekibi Chelsea, Oulai transferinde oldukça kararlı bir tutum sergiliyor. Oulai’nın kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği iddiaları öne çıkıyor.

GENCİN PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

19 yaşında ve 1.73 boyunda olan Cristo Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 12 resmi karşılaşmaya çıktı. Genç yetenek, bu maçlarda 2 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi.

