Belçika’da Telefon Yasağı Başlıyor

YASAKLAR YENİ DÜZENLEMELERLE UYGULAMAYA GİRİYOR

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile diğer elektronik cihazların kullanımıyla ilgili yasak, eğitim amaçlı kullanım, sağlık nedenleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek. Ülkenin üç dil topluluğu, farklı düzenlemeler benimsemesine rağmen, bu yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. Okullar ise disiplin yaptırımlarını kendileri belirleyecek.

FRANKOFON TOPLULUKTA YENİ DÜZENLEMELER VAR

Valon Bölgesi ve Brüksel’i kapsayan Fransızca konuşan toplulukta, 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda cep telefonu kullanımı tamamen yasaklandı. Ortaokullarda ise telefon kullanımı “caydırıcı” bir şekilde sınırlandırılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2025-2026 yılı itibarıyla okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklanıyor.

ALMANCA KONUŞAN TOPLULUKTAKİ YASAKLAR

Almanca konuşulan bölgede de 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları, akıllı saatler ve diğer bağlantılı cihazların kullanımı, derslerde olduğu gibi teneffüslerde de yasak olacak. Okullar, bu yasağın uygulama detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

FLAMAN TOPLULUĞUNDA KADAMELİ YASAK

Flamanca konuşulan bölgede ise halihazırda okul öncesi ve ilkokullarda cep telefonları için yasak uygulanıyordu. Alınan yeni karar ile yasak ortaokulları da kapsayacak fakat kademeli bir uygulama ile hayata geçirilecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında cep telefonları ve akıllı saat kullanımı tamamen yasaklanacakken, üçüncü sınıfta yalnızca derslerde yasak yapılacak. Belçika’da eğitim öğretim yılı, Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos’ta, diğer okullarda ise 1 Eylül’de başlıyor.