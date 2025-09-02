Belçika’nın Filistin’i Tanıma Kararı Açıklandı

Belçika, Filistin Devleti’ni Tanıma Kararı Aldı

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıma kararı alacağı açıklanan Fransa, Avustralya ve İngiltere gibi devletlerin ardından, Belçika da bu yönde adım attı. Belçika federal hükümeti, İsrail’e karşı bazı yaptırımlar uygulamak ve Filistin Devleti’ni tanımak amacıyla düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonrasında bu karara ulaştığını belirtti.

BELÇİKA’DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu ay içerisinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Belçika’nın Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını “memnuniyetle” karşıladığını ifade etti. Ayrıca, dünyanın diğer ülkelerine de bu yönde adım atma çağrısında bulundu. Yazılı açıklamada, “Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost’un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.

BARİŞA DESTEK OLMAK İÇİN BİR ADIM

Açıklamada, Belçika’nın bu adımının “uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümü (Filistin ve İsrail) koruyan ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim” olarak önem taşıdığına vurgu yapıldı.

TANIMA KARARI OLMAYAN ÜLKELERE ÇAĞRI

Filistin Devleti’ni henüz tanımayan devletlere, “Tanıma kararlarını hızla açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözerek İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma” çağrısı yapıldığı belirtildi.