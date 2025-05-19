Belçikalılar Hamsi İstiyor: İhracat Arttı

AVRUPA’NIN DEV GEMİLERİ TÜRK HAMSİSİ İÇİN GELİYOR

Karadeniz’in soğuk sularında avlanan Türk hamsisi, Avrupa’nın ilgisini çekiyor. Özellikle Belçika, dev gemilerle gelip tonlarca hamsi alırken, sadece alım yapmakla kalmayıp daha fazlası için talepte bulunuyor. 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin hamsi ihracatı milyon dolarlara ulaştı. Sektör temsilcileri bu yoğun ilgiden son derece memnun.

İHRACATTA KAYDA DEĞER RAKAMLAR

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2025 yılının ocak-nisan döneminde Türkiye’den 1385 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Bu ihracatın Türkiye’ye kazandırdığı gelir 4 milyon 738 bin 385 dolar olarak belirlendi. Gürdoğan, bu süreçte Türkiye’nin 18 farklı ülkeye hamsi gönderdiğini de belirtti.

BELÇİKA ZİRVEDE

Belçika, bu dönemde Türkiye’den en fazla hamsi alan ülke oldu. Gürdoğan, Belçika’ya yapılan hamsi ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde ise yüzde 37 arttığını vurguladı. Geçen yıl ocak-nisan döneminde Belçika’ya 148 ton hamsi karşılığında 1 milyon 161 bin 406 dolar gelir elde edilirken, 2025’in aynı döneminde bu rakam 189 ton karşılığında 1 milyon 589 bin 543 dolara yükseldi.

FRANSA VE ALMANYA’DAN İLGİ VAR

Belçika’nın ardından en fazla hamsi ihraç edilen ülkeler arasında Fransa 1 milyon 37 bin 468 dolarla, Almanya ise 723 bin 73 dolarla öne çıkıyor. Gürdoğan, Türk hamsisinin yalnızca Avrupa’da değil, farklı coğrafyalarda da ilgi görmeye başladığını belirterek pazar çeşitliliğini artırmak adına yürütülen çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.