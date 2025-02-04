Belçim Bilgin’den Derinlikli Hikaye Tutkusu İtirafı

BELÇİM BİLGİN’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Kanal D’nin popüler dizisi ‘Annem Ankara’ kadrosuna katılan Belçim Bilgin, duygusal açıklamalarda bulundu. Bilgin, dizinin yeni bölümünde ‘Sevinç’ karakteriyle uzun bir aradan sonra seyircileriyle buluşacak. Bununla ilgili olarak, “Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana. Bu kadar dokunaklı, psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika.” diyerek hislerini paylaştı.

ANKARA BAĞLANTISIYLA ÖZEL BİR PROJE

Belçim Bilgin, “Çok özel bir iş içinde olduğumu hissederek dönüyorum ekrana” diyerek sözlerine devam etti. “Çok uzun zaman sonra bu kadar dokunaklı, her karakterin bir sürü yönüyle ele alındığı psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika. Doğma büyüme Ankaralı olmam, annemin Ankaralı olması, çocukluğumu orada geçirmiş olmam, dedemin adının Hasan (Çelik) olması ve dedemin vefat ettiği gün bu senaryonun bana karakter dökümünün gelmiş olması projeyi daha da özel yapıyor. Dedem de hatırı sayılır bir inşaat mühendisiydi. Sanki onun hikayesine de başka bir yerden metaforik olarak selam çakıyormuş gibi hissediyorum.” şeklinde konuştu.

İNSANİ HİKAYELERE DUYULAN İHTİYAÇ

Bilgin, Başak Angigün’ün senaryolaştırdığı gerçek bir hikaye içinde yer almanın kendisi için büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. “Böyle derinlikli hikayelerin tutkunuyum. Başak olağanüstü bir hikaye yaratmış. Bu kadar dokunaklı, bu kadar naif ve bu kadar insani bir hikayeye çok ihtiyacımız var.” sözlerini ekledi.

SEVİNÇ KARAKTERİ HAKKINDA

BKM imzalı ‘Annem Ankara’ dizisine Sevinç karakteriyle katılan Bilgin, karakterini de şu sözlerle tanımladı: “Daha önce oynadığım hiçbir karaktere benzemeyen bir karakter. Kudretli ve güçlü, hayata sert bir yerden tavır alan bir kadını oynamak benim içimde de bambaşka kapıların açılmasına sebep olacak. Hatta bunu hissediyorum ve bu çok keyifli.”