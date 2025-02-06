Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür Yeniden Buluştu

FİLM İKİLİSİ DÖNÜYOR

2011 yılında izleyicilerle buluşan ve etkileyici bir aşk hikayesini anlatan “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin unutulmaz başrol oyuncuları, 14 yıl sonra “Annem Ankara” dizisi setinde bir araya geldi. Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’ün dizi setinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

HAYRANLARDAN YOĞUN İLGİ

İkilinin aynı projede tekrar yer alması, hayranlarını büyük bir heyecan içinde bıraktı. Gerçekleştirdikleri bu buluşma, dönemin ikonik filmindeki aşkı yeniden canlandıracak gibi görünüyor.