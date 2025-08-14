Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçiyor

Gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni katılımlara dair bilgiler siyasi kulislere yansıdı. Erdoğan, “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Yarın da partimize yeni katılımlar olacak” sözleriyle işaret ettiği transferlerin toplamda 6 belediye başkanını kapsadığı bilgisi ortaya çıktı.

CHP ve İYİ Parti’yi terk eden 5 belediye başkanının yanı sıra 1 bağımsız belediye başkanının da AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündemde. Bu kapsamda, Aydın, Gaziantep, Yalova, Isparta, Kastamonu ve Aksaray şehirlerinden söz konusu belediyelerin bulunduğu aktarıldı.

Kulislere göre, 14 Ağustos Perşembe günü, şu belediye başkanlarının AK Parti rozeti takması bekleniyor: Aydın Büyükşehir Belediyesi (CHP) – Özlem Çerçioğlu, Gaziantep/Şehitkamil Belediyesi (CHP) – Umut Yılmaz, Yalova/Altınova Belediyesi (CHP) – Yasemin Fazlaca, Isparta/Yalvaç Belediyesi (İYİ Parti) – Mustafa Kodal, Aksaray/Yeşiltepe Belediyesi (İYİ Parti) – İsmail Akpınar, Kastamonu/Bozkurt Belediyesi (Bağımsız) – Muammer Yanık. Bu yeni katılımlar, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki gücünü artıracak.

