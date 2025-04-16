Belediye İşçileri Grev Yapıyorlar

TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ TEPKİ ÇEKİYOR

İzmir’in Konak ilçesinde, belediyeye ait Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık 1500 işçi, toplu iş sözleşmesi müzakerelerindeki başarısızlık ve maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle Konak Belediyesi önünde bir araya gelerek iki saatlik bir protesto düzenledi. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube arasında devam eden müzakerelerden henüz bir sonuç elde edilemedi.

GREVE GİDİYORUZ

Belediye binası önünde toplanan işçilerin, sık sık sloganlarla taleplerini dile getirdiği eylemde açıklamada bulunan Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, sözleşme sürecinin kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı: “Toplu sözleşmenin son 60 günündeyiz, sadece 20 gün kaldı. Eğer bu süre içinde masada uzlaşma sağlanmazsa, 7 Mayıs itibarıyla greve gidiyoruz. Kararlılığımız tam. Tek arzumuz bu sürecin masada, uzlaşıyla bitmesi. Ancak işveren temsilcileri, SODEM-SEN ve belediye yönetiminin ilgisiz ve ciddiyetsiz yaklaşımı nedeniyle bugün burada kısa süreli bir uyarı eylemindeyiz. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa, bu eylemler giderek büyüyecek. Yarım gün, tam gün sürecek farklı eylem planlarımız da hazır.”

MAAŞ ARTIŞI TALEBİ GÜÇLENİYOR

Uzun süredir maaş artışı alamadıklarını ifade eden Aras, Konak Belediyesi’nin geçmişte ayrıldığı Karabağlar Belediyesi ile aynı hakları tanıması gerektiğini belirtti: “Karabağlar’da toplu sözleşme bittiğinde, biz de Konak için masaya oturmak istedik. Eğer orada mümkünse, burada da mümkündür. Konak Belediyesi bu işin öncüsü konumundadır. Burada 20 yıldır sendikalı bir yapı var. Biz insanca yaşanacak bir ücret talep ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz.”

GEÇİM ZORLUĞU GÜNDEME GELİYOR

Açıklamasına devam eden Aras, maaş ödemeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: “Bu ay yatırılan maaş 12 bin 700 TL. Bu ücretle bir ailenin geçinmesi mümkün mü? Biz Konak’ın kalbinde hizmet veriyoruz. Çöpleri topluyor, sokakları temizliyoruz. Yaptığımız iş sadece bir görev değil, aynı zamanda belediyenin yüzünü temsil ediyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz.”