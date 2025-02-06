Belediyede ‘TikTok’ Şakası: Engelli Çalışana Saldırı

OLAYIN HİKAYESİ

Seferihisar Belediyesi bünyesinde çalışan 3 müdür ve 5 personel, 31 Ocak tarihinde TikTok’ta popülerleşen ‘kolonya yakma’ akımını, engelli kadrosunda memur olarak görev yapan ve ‘Efe’ adıyla tanınan Murat Sakarya üzerinde uyguladı. Şaka amacıyla üzerine kolonya dökülen Sakarya, ardından ateşe verildi ve bu durum sonucunda yüzünde yanık izleri oluştu. Ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sakarya, tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

SORUŞTURMA AŞAMALARI

Olayın ardından Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan ifadelere göre, diğer 3 personel, şaka amaçlı uygulama gerçekleştirdiklerini ve bu sonucun ortaya çıkabileceğini düşünmediklerini, bu durumdan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuyla ilgili açıklamasında “Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek” ifadelerine yer verdi.

İKİ ÇALIŞANA İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, engelli bir bireyin böyle bir muameleye maruz kalmasının, belediye yönetimindeki ciddiyetsizlik ve denetimsizliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Kısaağa, yaşanan durumun yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalı olabileceğini vurguladı.

Seferihisar Belediyesi ise yapılan yazılı açıklamada, olayla doğrudan ilgili olan iki çalışanın görevlerine son verildiğini ve konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, disiplin komisyonunun derhal toplanacağını, şüpheli durumların inceleneceğini ve süreç tamamlandığında gerekli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ekledi. Belediye yönetiminin etik ve insani değerlere bağlı olduğu vurgulandı.