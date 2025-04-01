Belediyelerde 24,8 Milyar Euro Bütçe Açığı

Almanya’da ekonomik zorluklar derinleşmeye devam ediyor. Ülke genelinde artan mali yükler, yerel yönetimleri zor bir döneme sokmuş durumda. Bütçe dengelerinin sürdürülebilirlikten uzak bir çizgiye kaydığı, Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilerle destekleniyor.

BELEDİYELER BÜYÜK AÇIK VERDİ

Destatis, Alman belediyelerinin bütçeleriyle ilgili 2024 öncü verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Almanya’daki belediyeler ve belediye birlikleri geçmiş yıl içinde 24,8 milyar euro bütçe açığı verdi. Bu açıktan dolayı, bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BÜTÇE AÇIĞI REKOR KIRDI

2023 yılında belediyelerde 2011 yılından sonra ilk kez bütçe açığı meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu bütçe açığı, 1990’dan bu yana Almanya’nın en yüksek belediye bütçe açığı olmuştur. Geçen yılki açık, 2023’teki 6,6 milyar euroya kıyasla önemli ölçüde yükselmiştir.” denildi. Destatis, sosyal yardımlardaki artışın geçen yılki bütçe açığının ana nedeni olduğunu ifade etti.

HARCAMALARDA BELİRGEM ARTIS

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları geçen yıl yüzde 12,6 artarak 400,9 milyar euroya ulaştı. Sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar euroya yükseldiği dikkat çekti. Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri ise geçen yıl yüzde 7,6 artarak 376,1 milyar euro seviyesine ulaştı. Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2’si düzenli gelirlerle karşılanamayarak, mali rezervlerden ya da kredilerle finanse etmek zorunda kalındı.