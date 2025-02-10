Belediyelere Başıboş Köpek İçin Ceza Uyarısı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili bir yazı gönderdi. Bu yazıda, belediyelere sahipsiz sokak hayvanlarını toplaması için 2028’e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YÜKSEK CEZA

Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının bir an önce toplanması gerektiği vurgulanıyor. Sokakta bırakılan her sahipsiz hayvan için 71.965 lira para cezası uygulanacağı ifade ediliyor.

MEVZUATA AYKIRILIK UYARISI

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor: “5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun’un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.”