Belgesiz Oteller Kapatılıyor: İstanbul’da Sıkı Denetim

TOPLANTI DETAYLARI

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih’teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasını gündeme getirerek, benzer durumların İstanbul’da yaşanmaması adına tedbirlerin artırılacağını açıkladı. Gül, oteller ile ilgili olarak kaymakamlarının koordine edeceği bir süreç başlattıklarını belirtti. “Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız,” dedi. Valilik, ilçelerde oluşturulan denetim komisyonlarıyla önlemleri kontrol edecek. Bu çerçevede 39 ilçe kaymakamlıklarına ve kamu kurumlarına genelge gönderildi.

OTELLERİN KAPATILMASI

Gül, yangınla ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, denetlenmesi gereken binalar bulunduğunu söyledi. “Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız,” ifadesini kullandı. Ayrıca, belirlediği takvime göre ruhsatsız ya da basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin kapatılacağını ve listelerin hazır olduğunu belirtip, “Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım,” dedi. Vali Gül, görev alanlarına giren yerlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile itfaiye birimlerinin kaymakamlarla ortaklaşa çalışarak vatandaşların güvenliğini yüzde 100 sağlamak zorunda olduğunu da ekledi.

DEPREM TEDBİRLERİ

Vali Gül, depremin en öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanıklı olması gerektiğini ve bunun kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.