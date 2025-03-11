Belucistan’da İçinde 500 Kişi Olan Trene Saldırı

PAKİSTAN’DAKİ SALDIRIYA AÇIKLAMA

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu bir trene silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Dawn Gazetesi’nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, Ketta’dan Hayber-Pahtunhva’nın Peşaver kentine giden bir trene gerçekleştirilen saldırıyı doğruladı. Rind, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve olayın kontrol altına alınmaya çalışıldığını aktardı. Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif, trenin Ketta’daki 8 numaralı tünelde silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu bildirdi. Kaşif, trenin içindeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşma çabalarının sürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise Sibi Hastanesinde acil durum ilan edildiğini ve ambulansların olay yerinde bulunduğunu ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN GRUP

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bu saldırıyı üstlendi. Yerel basındaki bazı haberlere göre, yolculardan en az 100’ünün rehin alındığı bildiriliyor. Ayrıca, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık bir alan olduğu, bunun da saldırganların saklanmalarını ve planlama yapmalarını kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Saldırıda ölü ve yaralıların olabileceği kaydediliyor.

TERÖR OLASILIKLARI

Pakistan’da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırına yakın olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça meydana geliyor. Bu iki eyalette, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını koruduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İslamabad, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da yapılanarak buradan saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor. Belucistan’da BLA, saldırıların en çok ön planda olduğu gruptur ve bu grup, Belucistan eyaletinin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluç halkının bölge yönetiminde söz sahibi olmasını talep ediyor.