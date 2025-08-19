Benfica, Fenerbahçe Maçında Aktürkoğlu’nu Tanıttı

BENFİCA KADROSU AÇIKLANDI

Portekiz kulübü Benfica, Fenerbahçe maçı için kadrosunu duyurdu. Kadroda milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da yer aldı. Benfica’nın futbolcularının havaalanında yaptığı yayınlarda bu milli yıldız da görüntülendi. Aktürkoğlu, Benfica ekibiyle birlikte İstanbul’a iniş yaptı.

TRANSFERDE GÜNCEL DURUM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için daha önce yaptığı 22 milyon 500 bin euro bonservis teklifi ile birlikte 2 milyon 500 bin euro’luk bonusla yeniden görüşmelere başladığı iddia edildi. Portekiz temsilcisi, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde sahaya sürdükten sonra fiyatın düşmesini bekleyen Fenerbahçe, bu süreçte yeni bir anlaşmaya varmayı umuyor. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” açıklamasını yapsa da, sarı-lacivertli ekip 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı. Fenerbahçe’nin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek yönünde. Eğer transfer gerçekleşirse, milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilecek.

MAÇ TARİHİ

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a ulaşacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da son antrenmanını yapacak.