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Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’yu İstiyor

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BENFİCA’DAN PEDRO MALHEİRO’YA TALEP

Sezonun başlangıcında Boavista takımından Trabzonspor’a katılan Pedro Malheiro, Portekiz’in önde gelen futbol kulüplerinden Benfica’nın dikkatini çekti. Portekiz medyası tarafından paylaşılan bilgilere göre, Benfica sezon sonu Pedro Malheiro için Trabzonspor ile iletişime geçecek.

TRABZONSPOR’DA OLUMSUZ PERFORMANS

Bu sezon boyunca bordo-mavili forma ile toplamda 26 maçta mücadele eden 24 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmaların 25’inde ilk 11’de yer alarak önemli bir süre sahada kaldı. Malheiro, bu dönemde 4 gol ve 2 asist ile dikkat çeken bir performans sergileyerek takımına katkıda bulundu.

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