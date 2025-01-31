Bennu Yıldırımlar’dan Nuri Bilge Ceylan Eleştirisi

SETTE KAMERALAR ARKASINDA YAŞANAN GERGİNLİKLER

Nuri Bilge Ceylan’ın 2018 tarihli “Ahlat Ağacı” filminde, Bennu Yıldırımlar’ın oyunculuğuna dair yaptığı eleştirilerin yer aldığı video YouTube platformunda yayımlandı. Bu durum, ikili arasında set sırasında yaşanan gerginlikleri sosyal medyada oldukça gündeme getirdi. Yıldırımlar, “Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti” programında, ünlü yönetmenin eleştirilerine neden sessiz kaldığını açıkladı.

YILDIRIMLAR’IN YORUMLARI VE CİHAZ VE OYUNCULUK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıldırımlar, sessizliğini şu sözlerle dile getirdi: “Bakışlarımdan mutlaka kendisi de bir şeyler anlamıştır. Bir yönetmen olarak saygı duyup dinledim ben onu. Ama iş biraz uzayınca, başka yerlere doğru gitmemesi açısından, insan konuşmuyor diyeyim.” Videoda, Ceylan’ın Yıldırımlar’a yönelik yorumları dikkat çekiyor. Ceylan, “Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine” ifadelerini kullanıyor.

ETİK SORUNLAR VE YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan’ın o görüntüleri yayımlamasını da etik bulmadığını vurguladı: “Etik değil. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir. Ama bunun yayınlanması etik mi? Bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir.” Yıldırımlar, yaşanan bu durumla ilgili olarak, profesyonel bir sınırın aşıldığını belirtmiş oldu.