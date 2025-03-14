Benzin Fiyatlarına Yine Zam Geldi

Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla yükseliyor. Bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrası Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengelemek için önemli bir adım oldu. Brent petrol, önceki seanstaki yüzde 1,5’lik kaybının ardından 70 dolar civarına çıkarak yeniden yükseliş gösterdi. Aynı dönemde ABD Ham petrolü ise 67 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarına değişiklikler olarak yansımaya devam ediyor. Özellikle benzin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk bir zam apayrı bir durumla pompada kendini gösteriyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik yaşanmıyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin litre fiyatı 45.23 TL, motorin litre fiyatı 45.41 TL, LPG litre fiyatı ise 27,59 TL. İstanbul Anadolu yakasında ise benzin litre fiyatı 45.08 TL, motorin litre fiyatı 45.29 TL, LPG litre fiyatı 26.99 TL olarak belirlenmiş durumda. Ankara’da benzin litre fiyatı 45.78 TL, motorin litre fiyatı 46.14 TL ve LPG litre fiyatı 27.49 TL düzeyinde. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 46.15 TL, motorin litre fiyatı 46.51 TL ve LPG litre fiyatı 27.34 TL olarak kaydediliyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler göz önünde bulundurularak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, piyasa rekabeti ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.