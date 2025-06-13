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Benzin Litresi 50 Lirayı Aştı

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Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla araç akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle benzine büyük bir zam uygulandı.

BENZİN FİYATI 50 LİRAYI AŞTI

Benzin fiyatı 1 lira 47 kuruş arttı. Bu yeni zammın ardından, bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı geçti. Bu şehirler arasında; Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli ve Van yer alıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Haziran’a ait güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

Benzin fiyatları:
İstanbul Avrupa: 48,39
İstanbul Anadolu: 48,24
Ankara: 49,08
İzmir: 49,41

Motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa: 46,23
İstanbul Anadolu: 46,11
Ankara: 47,10
İzmir: 47,43

Otogaz fiyatları:
İstanbul Avrupa: 25,09
İstanbul Anadolu: 24,49
Ankara: 24,99
İzmir: 24,94

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