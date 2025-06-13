Benzin Litresi 50 Lirayı Geçti

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla araç akaryakıt fiyatlarında bir değişim yaşandı. Benzine belirgin bir zam uygulandı.

BENZİN 50 LİRAYI AŞTI

Benzin fiyatı 1 lira 47 kuruş arttı. Bu zammın ardından bazı şehirlerde benzinin litresi 50 lirayı aşıyor. Benzinin litresinin 50 lirayı geçtiği şehirler arasında Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli ve Van yer alıyor.

13 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları; İstanbul Avrupa’da 48,39 lira, İstanbul Anadolu’da 48,24 lira, Ankara’da 49,08 lira ve İzmir’de 49,41 lira olarak belirlendi.

MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatları ise; İstanbul Avrupa’da 46,23 lira, İstanbul Anadolu’da 46,11 lira, Ankara’da 47,10 lira ve İzmir’de 47,43 lira olarak güncellendi.

OTOGAZ FİYATLARI

Otagaz fiyatları ise; İstanbul Avrupa’da 25,09 lira, İstanbul Anadolu’da 24,49 lira, Ankara’da 24,99 lira ve İzmir’de 24,94 lira şeklinde belirlendi.