Benzin, Motorin Ve Lpg’De Güncel Fiyatlar

5 NİSAN 2025 AKARYAKIT FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, “5 Nisan benzin fiyatları”, “motorin ne kadar oldu” ve “LPG zammı” gibi aramalarla güncel fiyat bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

BEKLENEN ZAM VE İNDİRİMLER GERÇEKLEŞMEDİ

Önceki günlerde benzin fiyatlarına 1 lira 8 kuruş zam yapılacağı ve LPG’de 81 kuruşluk indirim olacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak 5 Nisan itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 46,72 TL, motorin 46,83 TL, LPG 28,19 TL seviyesinde. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 46,57 TL, motorin 46,71 TL, LPG 27,59 TL olarak kaydedildi. Ankara’da benzin 47,29 TL, motorin 47,57 TL, LPG 28,09 TL; İzmir’de ise benzin 47,65 TL, motorin 47,93 TL, LPG 28,04 TL olarak belirlendi.

PETROL VE DÖVİZ DALGALANMALARI FİYATLARI ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle doğrudan bağlantılı. Özellikle “son dakika akaryakıt zam haberleri” ve “benzin fiyat tahminleri” vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.