Benzin Ve Motorine Yeni Zam Haberi Geldi

benzin-ve-motorine-yeni-zam-haberi-geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1,61 TL artış yaşanması bekleniyor. Ayrıca, cumartesi günü motorine 1 lira 60 kuruş zam geleceği öngörülüyor. Gazeteci Olcay Aydilek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, benzine ve motorine zam uygulanacağını duyurdu. Aydilek, “Zam yağmuru devam ediyor. Benzine bu gece yarısı 1 TL 61 kuruş, motorine de cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda güncel fiyatlar: Benzin 53.21 TL, motorin 54.81 TL, LPG 29.29 TL olarak belirlenmiş durumda.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin fiyatı 53.02 TL, motorin 54.62 TL ve LPG 28.69 TL.

Ankara’da benzin 54.04 TL, motorin 55.87 TL, LPG ise 29.17 TL seviyesinde.

Son olarak İzmir’de benzin fiyatı 54.37 TL, motorin 56.14 TL, LPG ise 29.09 TL olarak kaydedildi.

