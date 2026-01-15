Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 441’e Ulaştı

Gazze Şeridi’nde ateşe rağmen İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda durum giderek kötüleşiyor. İnsani kriz, bölgede sürerken Filistinliler açlık ve susuzluk sıkıntılarıyla boğuşuyor, aynı zamanda yeterli sağlık hizmetlerine erişim sağlayamıyor.
SON 24 SAATTE YENİ KAYIPLAR
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içerisinde 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 451’e, yaralı sayısının ise 1,251’e çıktığı ifade edildi.
TOPLAM KAYIP SAYISI ARTARAK 71 BİNİ GEÇTİ
İsrail’in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 71,441’e, yaralıların ise 171,329’a ulaştığı bildirildi.