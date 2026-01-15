Derya Çayırgan İBB Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İBB SORUŞTIRMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve İBB’ye yönelik soruşturmalar devam ediyor. İki soruşturmada toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı.

DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadeleri, İBB de dahil olmak üzere yeni gelişmelere yol açtı. Eski voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturması çerçevesinde Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, “suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama” suçlamasıyla, “konutu terk etmemek” ve “yurt dışına çıkamama” adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Derya Çayırgan’ın gözaltına alınmasının sebebi, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadeleri olarak belirtildi. Karaca, İBB’nin döküm sahalarından elde edilen rant iddialarını gündeme getirmiş ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun burada usulsüz para kazandığını öne sürmüştü. Ekrem İmamoğlu’nun da adı konu edilen ifadelerde geçiyordu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Derya Çayırgan’ın savcılıkta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Üzerine atılan suçlamaları reddeden Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmediğini iddia ederek, “Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT’ye transfer olmadan önce Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi otelde kaldığı için ziyaret ettim.” şeklinde konuştu. Çayırgan ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yıllarında Taksim’de karşılaştığını belirtip, “Kendisine ‘Merhaba başkanım, nasılsınız?’ şeklinde soru sordum. Kendimin milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray’da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim.” dedi.

ZİYARET TALEBİ

Çayırgan, kendisine verilen randevu tarihinde Florya’da bulunan İstanbul Planlama Ajansı tesisinde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun, voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu da dile getirip, “Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar.” ifadelerini kullandı. Çayırgan, İmamoğlu’nun kendisine bir şeye ihtiyacı olduğunda arayabileceğini söylediğini de ekledi.

50 BİN EURO BİRİKİMLERİMDEN OLUŞUYORDU

MASAK raporlarına göre yöneltilen para hareketleriyle ilgili soruları yanıtlayan Çayırgan, 2021 öncesinde kazançlarını bankaya yatırmadığını, daha sonraki dönemde birikimlerinin bir kısmını dövize çevirerek hesaplarına aktardığını belirtti. 16 Haziran 2023’te hesabına yatırılan 50 bin euronun bu birikimlerden oluştuğunu ifade eden Çayırgan, paranın satın aldığı ev için kullanıldığını savundu. Ayrıca, Derya Çayırgan, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu’nu tanımadığını da dile getirdi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere “uyuşturucu ticareti”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek” gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı. Karan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verdi.