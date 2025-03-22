benzin-ve-motorine-zam-beklentisi

Döviz KURU VE PETROL FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Döviz kuru ile petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmezken, önümüzdeki günlerde zam yapılması bekleniyor. Güncel fiyatlar ve zam tahminleri şöyle…

ZAM BEKLENTİLERİ

Döviz kurlarının ve Brent petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen, 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde zam yapılması öngörülüyor. Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk bir artış olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

**İstanbul (Avrupa Yakası)**:

Benzin: 45,23 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

**İstanbul (Anadolu Yakası)**:

Benzin: 45,08 TL/LT

Motorin: 45,29 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

**Ankara**:

Benzin: 45,78 TL/LT

Motorin: 46,14 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

**İzmir**:

Benzin: 46,15 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Petrol Piyasası Kanunu’na göre, 1 Ocak 2005’ten itibaren akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistem ile akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikaları çerçevesinde depo satış fiyatlarını belirlemede serbesttir. Aynı zamanda, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine önerilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulama özgürlüğüne sahiptir. Bulundukları bölgedeki rekabet koşulları doğrultusunda bayiler, pompa satış fiyatlarını belirlemede de serbest hareket edebilir. Türkiye’de perakende akaryakıt satışı fiyatları, bu rekabet koşulları göz önüne alınarak oluşturuluyor.