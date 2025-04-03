benzin-ve-otogaza-zam-bekleniyor

BRENT PETROL VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMA

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Otogaz fiyatları ise cuma gününden itibaren 81 kuruş artış gösterecek.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: Benzinin litresi İstanbul’da 46 lira 27 kuruş, Ankara’da 47 lira 29 kuruş ve İzmir’de 47 lira 65 kuruş olarak satılıyor. Otogaz fiyatları da İstanbul’da 28 lira 19 kuruş, Ankara’da 28 lira 9 kuruş ve İzmir’de 28 lira 4 kuruştan alıcı buluyor.