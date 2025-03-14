Benzine Gelen Zamla Fiyatlar Artış Gösterdi

Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artırmasıyla birlikte yükseliş gösteriyor. Bu durum, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmininin ardından Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengelemekte. Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kayıp yaşadıktan sonra yeniden 70 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarına yansımakta; bu da indirim veya zam olarak görülüyor. Benzin litro fiyatına 1 lira 82 kuruş zam yapıldı ve bu yeni fiyat pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde: Benzin litre fiyatı 45.23 TL, Motorin litre fiyatı 45.41 TL, LPG litre fiyatı 27,59 TL. İstanbul Anadolu yakasında benzin litre fiyatı 45.08 TL, motorin litre fiyatı 45.29 TL, LPG litre fiyatı ise 26.99 TL. Ankara’da benzin litre fiyatı 45.78 TL, motorin litre fiyatı 46.14 TL, LPG litre fiyatı 27.49 TL. İzmir’de benzin litre fiyatı 46.15 TL, motorin litre fiyatı 46.51 TL ve LPG litre fiyatı 27.34 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişim esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamanın sonucunda, dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ile kentlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.