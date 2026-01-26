Benzine Zam Beklentisi Artıyor: Güncel Fiyatlar Açıklandı

Benzin zammı son durumu aktarıyor… Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla küresel gelişmeler doğrultusunda değişim göstermeyi sürdürüyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi daha duyuruldu. Peki, hangi akaryakıt ürünü için zam bekleniyor? Benzin fiyatlarında bir artış yaşandı mı? Motorin ve benzin fiyatları güncel olarak ne durumda? 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN ZAMMI BEKLENİYOR

Benzin fiyatlarına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, 1,11 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte il bazında güncel akaryakıt fiyatları şöyle oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 54,10 TL, motorin 57,34 TL ve LPG 29,29 TL olarak belirleniyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 53,92 TL, motorin 57,16 TL ve LPG 28,69 TL.

Ankara’da benzin fiyatı 55,00 TL, motorin 58,42 TL ve LPG 29,17 TL.

İzmir’de benzin fiyatı 55,27 TL, motorin 58,69 TL ve LPG 29,09 TL olarak güncellenmiştir.

