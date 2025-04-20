Berk Atan’dan sağlık durumu paylaşımı!

BERK ATAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

‘Gönül Dağı’ dizisinde rol alan Berk Atan, önceki gün Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde bir trafik kazası sonucunda yaralanmıştı. Yapılan kontrollerde, Berk Atan’ın kaburgasında hasar tespit edildi. Diğer yandan, Aybike Sağlam Taşkın’ın omurga kemiğinde kırık olduğu öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Berk Atan, kazanın ardından hayranlarına ilk kez sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.