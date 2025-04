Berk Atan Kaza Geçirdi: Durumu Kritik

Berk Atan’dan Üzen Haber: Trafik Kazası Sonrası Durumu Kritik

TRAFFİK KAZASININ SEBEBİ VE DETAYLARI

TRT 1’in popüler yapımlarından Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, 18 Nisan 2025 akşamı İstanbul’dan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine sete giderken talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Gazeteci Gülcan Tarımoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Atan’ın bulunduğu ekip aracı kontrolden çıkarak birden fazla takla attı. 33 yaşındaki oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıkların bulunduğu ve genel sağlık durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

KAZA ANINI VE SONRASINI ANLATTI

Tarımoglu’nun açıklamalarına göre, kaza, Berk Atan’ın dizi çekimleri için İstanbul’dan Sivrihisar’a seyahat ettiği sırada meydana geldi. Ekip aracının birden fazla takla attığı, arka koltukta oturan Atan’ın emniyet kemerini takmaması nedeniyle araç içinde savrulduğu belirtiliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncunun kaburgasında çatlaklar tespit edildi ve hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacağı bildirildi. Ancak omurga kırıklarının varlığı, durumu kritik hale getiriyor. Aracı kullanan şoför gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

Berk Atan’ın SAĞLIK DURUMU VE RİSKLERİ

Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın omurga ve kaburgalarında kırıklar olduğu bilgisi alındı. Omurga kırıkları, felç riski taşıdıkları için ciddi yaralanmalar olarak değerlendiriliyor. Kaburga kırıkları genellikle 1-2 ayda iyileşiyor olsa da, birden fazla kırık, akciğer ve damar yaralanmalarına yol açabildiği için oyuncunun sağlık durumu dikkatle izleniyor.

Berk Atan KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991’de İzmir’in Bornova ilçesinde hayata merhaba dedi. Boşnak kökenli olan bu yetenekli oyuncu, Sıdıka Rodop Lisesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında “Gelecek Vaat Eden” ödülünü aldıktan sonra 2012’de birincilik elde etti. Oyunculuğa 2013’te Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile adım atan Atan, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim ve Cennet’in Gözyaşları gibi dizilerde rol aldı. 2020’den itibaren TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisindeki Taner Kaya karakteriyle ise büyük bir çıkış yaptı.