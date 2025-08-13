Berk Oktay, Taciz İddiasıyla Gündemde

BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATIKSOY’UN EVLİLİĞİ VE BEBEKLERİ

“Savaşçı” dizisinde yer alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, mutluluklarını 21 Mayıs’ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile daha da güçlendirmişti. Ancak son zamanlarda çiftin boşanacağına dair iddialar ortaya çıktı. Berk Oktay’ın meslektaşı Gülsim Ali ile daha yakınlaştığına dair iddialar magazin dünyasında geniş yankı buldu.

TACİZ İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddiaların yankıları devam ederken, manken ve sunucu Tuğçe Aral, katıldığı bir programda evli bir oyuncunun kendisine taciz ettiğini öne sürdü ve o kişinin Berk Oktay olduğunu belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bu söylentiler sonrası Berk Oktay avukatı aracılığıyla, kendisi hakkında ortaya atılan asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki süreç başlattığını ifade etti. Tuğçe Aral, Beyaz Magazin programında Oktay’ın kendisine gönderdiğini iddia ettiği mesajları gösterdi.