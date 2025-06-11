Berlin’de Müslümanlara Saldırılar Yüzde 70 Arttı

İSLAMOFOBİK SALDIRILARDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırı vakaları, 2024 yılında ciddi biçimde artış gösteriyor. İnsan hakları kuruluşu CLAIM, 2024 yılına ait İslamofobik saldırıların yıllık raporunu yayımladı.

YÜZDE 70’LİK ARTİŞ RAKAMLARA YANSIDI

Rapora göre, yıl boyunca toplam 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık olayı kaydedildi. Bu sayılar, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış kaydetmiş durumda.

KADINLAR HEDEFTE

Raporu kamuoyuna sunan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor.” şeklinde konuştu. Özellikle kadınlar, vakalarda hedef alınmaktadır. Cinsiyeti belirlenen saldırıların yüzde 64’ünde mağdurun kadın olduğu tespit edildi. Mağdurların bir kısmında çocukların da yanlarında bulunduğu aktarıldı.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN FAZLA GÖRÜLEN VAKALAR

Raporda; okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılık yanında sözlü saldırıların da yaygın olduğu vurgulandı. Ancak, CLAIM’e göre belgelenmiş bu veriler, buzdağının yalnızca görünen kısmını temsil ediyor.

OLUMSUZ SÖYLEMLER SALDIRILARI KÖRÜKLÜYOR

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’da gerçekleşen terör olaylarından sonra, siyasi söylemlerde Müslümanların güvenlik tehdidi olarak gösterilmesinin toplumsal düşmanlık ve ayrımcılığı artırdığını belirtti ve, “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor.” dedi.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İSLAMOFOBİK SALDIRILAR

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da, yaklaşık 5,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Son yıllarda, aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte İslamofobik saldırılarda da kayda değer bir artış gözlemleniyor.