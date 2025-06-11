Berlin’de Müslümanlara Yüzde 70 Artış

ISLAMOFOBİK SALDIRILARDA CİDDİ ARTIŞ GÖZLENİYOR

Almanya’nın başkenti Berlin’de Müslümanlara yönelik saldırı ve ayrımcılık vakaları, 2024 yılında önemli ölçüde artıyor. “CLAIM” isimli insan hakları kuruluşu, yıl içerisinde gerçekleşen İslamofobik saldırıların yıllık raporunu kamuoyuna sunuyor.

YÜZDE 70’LİK ARTIŞ

Açıklanan rapora göre, yıl boyunca toplamda 644 İslam karşıtı saldırı ve ayrımcılık vakası kaydediliyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor.

KADINLAR EN ÇOK HEDEF ALINIYOR

Raporu sunan kuruluşun eş direktörü Rima Hanano, “Yeni yıllık rapor, şehrimiz açısından kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Günde ortalama iki İslam karşıtı vaka yaşanıyor” diyor. Vakalarda özellikle kadınların hedef alındığı belirtiliyor ve cinsiyeti tespit edilen saldırıların yüzde 64’ünde mağdurun kadın olduğu kaydediliyor. Bu saldırılarda bazı mağdurların çocuklarının da yanında bulunduğu aktarılıyor.

SÖZLÜ SALDIRILAR EN FAZLA RASTLANAN VAKALAR

Raporda okullar, konut piyasası ve iş yerlerinde yaşanan sistematik ayrımcılık ile birlikte sözlü saldırıların da en yaygın vakalar arasında olduğu vurgulanıyor. Ancak “CLAIM”e göre belgelenen veriler, durumun yalnızca yüzeysel görünümünü oluşturuyor.

Hanano, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Almanya’da yaşanan terör olaylarının ardından siyasi söylemlerde Müslümanların güvenlik tehdidi gibi gösterilmesinin toplumda düşmanlık ve ayrımcılığı artırdığını ifade ediyor. “Bazı insanlar bu söylemlerden cesaret alıyor ve sokakta çocuklara bile saldırabiliyor” diyor.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE ARTAN SALDIRILAR

Fransa’dan sonra Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Almanya’da, yaklaşık 5,5 milyon Müslüman bulunuyor. Son yıllarda aşırı sağ partilerin yükselişi ile birlikte İslamofobik saldırılarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor.