BES Çıkışları Rekor Kırarken Girişler Düşüşte

Devlet katkısının düşürülmesi sonrasında, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göre bu yılın ikinci haftasında 30 bin 847, üçüncü haftasında ise 31 bin 345 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi sona erdi. Bu durum, peş peşe iki hafta boyunca BES’ten çıkışlarda rekor kırıldığını gösteriyor. Aynı şekilde, ocak ayının ikinci haftasında 6 bin 163, üçüncü haftasında ise 6 bin 110 BES yatırımcısı, ‘cayma’ hakkını kullanarak sözleşmelerini sonlandırdı. Bu rakamlar da Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verileriyle rekor seviyeye ulaştı.

SİSTEMDE ÇIKIŞLAR HIZLANIYOR

Sistemden çıkışlar hızla artarken, girişlerde belirgin bir duraksama yaşanıyor. Aralık ayının son haftasında 62 bin 854 yeni BES sözleşmesi imzalanırken, bu sayı ocak ayının son haftasında sadece 14 bin 287’ye düştü. Devlet katkısının azaltıldığı yılın ikinci haftasında ise sisteme girişlerin sayısı 40 bin 369 olarak kaydedildi. BES verileri, devlet katkısının azaltılmasının ardından yatırımcıların sisteme dair değerlendirmelerinin değiştiğini gösteriyor.

BES’TE BÜYÜK RAKAMLAR

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10.1 milyon yatırımcının toplamda 2.4 trilyon lira tutarında tasarrufu bulunuyor. Ayrıca, otomatik katılım sisteminde de 7.7 milyon yatırımcı yer alıyor.