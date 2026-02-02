JPMorgan Altın Fiyatlarını 6300 Dolar Olarak Tahmin Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yatırım bankası, güçlü merkez bankası alımları ve yatırımcı taleplerinin etkisiyle altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına 6 bin 300 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları düşerek, spot altın 4 bin 402 dolara geriledikten sonra, cuma gününe kıyasla yüzde 6,5’lik bir kayıpla 4 bin 536 dolardan işlem gördü. Banka, merkez bankalarının bu yıl toplam 800 ton altın almayı planladığını da belirtti.

ALTININ YAPISAL DESTEKLENMESİ

Reel varlıkların kağıt varlıklara karşı daha üst düzey performans sergilediği mevcut piyasa koşullarında, altının yapısal olarak desteklendiği ifade ediliyor. Orta vadeli altın fiyatları için iyimser beklentisini sürdüren banka, gümüşe dair daha dikkatli bir analiz sunuyor. Gümüş fiyatlarının aralık sonundan bu yana 80 dolara yakın bir seviyede seyrettiğine dikkat çeken banka, bu ralliyi destekleyen unsurların önemli ölçüde zayıfladığını kaydetti. Haftanın başında spot gümüş, 72 doların altına çekildi. Geçtiğimiz perşembe günü gümüş, 121,64 dolarla rekor tazeledi, ancak cuma günü neredeyse bir ayın en düşük değeri kaydedildi. Gümüşte, altından farklı olarak merkez bankalarının alım yapmadığı konumu, altın ve gümüş rasyosunun tekrar artma riskini ortaya çıkarıyor. Banka, gümüşte ortalama taban seviyenin 75-80 dolar arasında oluşabileceğini ve tüm kazanımların geri verilmesinin olası olmadığını vurguladı.

KALICI DEĞİŞİM YOK

Almanya merkezli bir diğer banka, altındaki düşüşün kalıcı değişiklikler yaratmayacağına dair yorumda bulundu. Analistler, altının ons başına 6 bin dolarlık hedefe doğru yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Metalin tematik itici güçlerinin, merkez bankası alımları dahil olmak üzere olumlu bir ivme kazandığı belirtilirken, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiği kaydediliyor. Piyasa koşullarının fiyatlarda kalıcı bir tersine dönüşü desteklemediği belirtildi. Ayrıca, Çin’in değerli metallere yapılan yatırım akışında önemli bir itici güç olduğu ifade ediliyor. UBS ise altın fiyatlarındaki düşüşe karşın, Dünya Altın Konseyi’nin güçlü talep raporunu ele alarak fiyat beklentilerini artırdığını bildirdi. UBS, altın fiyatlarının 4 bin 500 ila 4 bin 800 dolar/ons arasında konsolide olmasını bekliyor ve yıl ortasında 6 bin 200 dolara doğru ilerleyebileceğine dikkat çekiyor. Cuma günü emtia piyasalarında önemli bir çöküş yaşanırken, gümüş fiyatları yüzde 26 düşüşle kayıtlara geçen en büyük gerilemesini kaydetti. Altın ise on yıldan fazla bir sürenin en kötü gününde yüzde 9 değer kaybetti.